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İşte İngiltere’de son gün gerçekleşen transferler!

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İşte İngiltere’de son gün gerçekleşen transferler!
İngiltere Premier Lig Transfer

HABER MERKEZİ

Premier Lig’de 2019-20 sezonu yaz transfer dönemi dün sona erdi.

8 milyar 900 euroluk değeriyle dünyanın en pahalı ligi konumundaki Premier Lig’de transfer döneminin son gününde gerçekleşen transferler şöyle:

Danny Drinkwater | Chelsea > Burnley (Kiralık)

Albian Ajeti | Basel West Ham United | 8 milyon sterlin

Andy Carroll | West Ham United > Newcastle United | Bedelsiz 

Muhamed Besic | Everton > Sheffield United (Kiralık)

Emil Krafth | Amiens > Newcastle United | Bedeli açıklanmadı 

David Luiz | Chelsea > Arsenal | 8 milyon sterlin 

Dennis Praet | Sampdoria > Leicester City | Bedeli açıklanmadı 

Giovani Lo Celso | Real Betis > Tottenham Hotspur (Kiralık)

Aaron Mooy | Huddersfield Town > Brighton & Hove Albion (Kiralık)

Ismail Sarr | Rennes > Watford | Bedeli açıklanmadı 

Scott Carson | Derby County > Manchester City (Kiralık)

Alex Iwobi | Arsenal > Everton | 34 milyon sterlin 

Meritan Shabani | Bayern Münih > Wolverhampton | Bedeli açıklanmadı 

Michael Verrips | Kulüpsüz >> Sheffield United 

Romaric Yapi | PSG > Brighton & Hove Albion | Bedeli açıklanmadı 

Kieran Tierney | Celtic > Arsenal | 25 milyon sterlin

Ryan Sessegnon | Fulham > Tottenham Hotspur | 25 milyon sterlin 

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