İşte İngiltere’de son gün gerçekleşen transferler!

HABER MERKEZİ
Premier Lig’de 2019-20 sezonu yaz transfer dönemi dün sona erdi.
8 milyar 900 euroluk değeriyle dünyanın en pahalı ligi konumundaki Premier Lig’de transfer döneminin son gününde gerçekleşen transferler şöyle:
Danny Drinkwater | Chelsea > Burnley (Kiralık)
Albian Ajeti | Basel West Ham United | 8 milyon sterlin
Andy Carroll | West Ham United > Newcastle United | Bedelsiz
Muhamed Besic | Everton > Sheffield United (Kiralık)
Emil Krafth | Amiens > Newcastle United | Bedeli açıklanmadı
David Luiz | Chelsea > Arsenal | 8 milyon sterlin
Dennis Praet | Sampdoria > Leicester City | Bedeli açıklanmadı
Giovani Lo Celso | Real Betis > Tottenham Hotspur (Kiralık)
Aaron Mooy | Huddersfield Town > Brighton & Hove Albion (Kiralık)
Ismail Sarr | Rennes > Watford | Bedeli açıklanmadı
Scott Carson | Derby County > Manchester City (Kiralık)
Alex Iwobi | Arsenal > Everton | 34 milyon sterlin
Meritan Shabani | Bayern Münih > Wolverhampton | Bedeli açıklanmadı
Michael Verrips | Kulüpsüz >> Sheffield United
Romaric Yapi | PSG > Brighton & Hove Albion | Bedeli açıklanmadı
Kieran Tierney | Celtic > Arsenal | 25 milyon sterlin
Ryan Sessegnon | Fulham > Tottenham Hotspur | 25 milyon sterlin
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