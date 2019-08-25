Dalkurd uzatmalarda 3 golle kaybetti

HABER MERKEZİ
İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, sezonun 21’inci haftasında konuk olduğu lider Mjällby’ye son dakikalarda yediği gollerle 3-2 yenildi.
Dalkurd, bu hafta lider Mjällby’ye konuk oldu.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Dalkurd maçın 61’inci dakikasında Ahmed Awad’ın attığı golle öne geçti. 71’inci dakikada ise Karfela Cissoko, Dalkurd adına farkı 2’ye çıkardı.
Mjällby’nin golleri ise 89, 90+2 ve 90+4’te geldi.
Maçta başka gol olmayınca Dalkurd 3 puanı son dakikalarda yediği gollerle kaybetti.
Dalkud 30 puanla ligin 7’nci sırasında kaldı. Mjällby ise liderliğini sürdürerek puanını 42’ye çıkardı.
Dalkurd bu sezon 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir istatistiğe sahip.
Dalkurd, geçen hafta da ligin son sıralarında yer alan GAIS’i 3-0 mağlup etmişti.
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