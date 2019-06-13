Daniel James resmen ManU’da

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Premier Lig'de sezonu zirveden uzak kapatan Manchester United, Swansea'nin 21 yaşındaki kanat oyuncusu Daniel James'i renklerine bağladı.

Kırmızı Şeytanlar, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı.

Swansea'de top koşturan Galli oyuncu Daniel James'i renklerine bağlayan Kırmızı Şeytanlar, aynı zamanda Ole Gunnar Solskjaer ile ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Manchester United'ın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada 21 yaşındaki oyuncuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

21 yaşındaki kanat oyuncusu için düzenlenen imza töreninde konuşan Norveçli teknik direktör, Galli oyuncuya övgüler yağdırdı.

"Daniel heyecan verici bir yeteneğe sahip" diyen Solskjaer, "Swansea'de harika bir sezon geçirdi ve Manchester United'da oynayabilmek için her özelliğe sahip" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde basına konuşan Daniel James de büyük bir kulübe gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Yaşadığı heyecanı gizlemeyen James, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Premier Lig dünyanın en iyi ligi ve Manchester United gelişimimi sürdürmem adına mükemmel yer" dedi.

Galli oyuncu, Swansea formasıyla çıktığı 39 maçta 6 gole imza attı.