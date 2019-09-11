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ABD’ye Fransa şoku: 13 yıllık seriye son verildi

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ABD’ye Fransa şoku: 13 yıllık seriye son verildi
ABD Fransa 2019 FIBA Dünya Kupası Arjantin Sırbistan

HABER MERKEZİ

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa, Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır yenilmeyen ABD'yi 89-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıl rakiplerine yenilmeyen ABD'nin bu serisi Fransa maçıyla sona erdi. 1 Eylül 2006'da Yunanistan'a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı maçları kazanmayı başarmıştı.

Düşük tempoda oynanan ilk periyot 18-18 beraberlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte daha etkili bir performans sergileyen Fransa, soyunma odasına 45-39 üstün girdi.

İkinci devreye skorer bir oyunla başlayan Fransa, farkı 10 sayıya (43-53) çıkarsa da üçüncü çeyrekte 14 sayıyla oynayan Mitchell ile etkili olan ABD, Fransa'yı bitime 2 dakika 40 saniye kala yakaladı: 60-60.

Kalan sürede de etkili olmaya devam eden ABD, üçüncü çeyreği 66-63 önde bitirdi.

Son çeyrekte ABD 35’inci dakikada 76-71 öne geçti. Rakibi önünde 11-0'lık seri yakalayan ve 82-76 üstünlük yakalayan Fransa, mücadeleden de 89-79 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fransa, yarı finalde Arjantin ile karşılaşacak. Son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ise Sırbistan ile 5-8'incilik klasman maçına çıkacak.

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