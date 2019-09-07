Barcelona Başkanı: Messi’ye özel değil

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Barcelona ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Lionel Messi, önümüzdeki Ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşebilecek.

Lionel Messi’nin sözleşmesini uzatmak istediğini sürekli dile getiren Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu henüz resmi bir adım atmadı.

Geçtiğimiz günlerde El Pais' in yaptığı haberde, Messi'nin Haziran 2020'den itibaren hiçbir ücret ödemeden Barcelona'dan anlaşmasını feshetme seçeneği veren bir madde olduğunu iddia etmişti.

Arjantinli yıldız eğer isterse sezon sonunda Camp Nou’dan ayrılabilir.

Konuyla ilgili sorulara Barça TV' den cevap veren Bartomeu, “2021 yılına kadar sözleşmesi olan Messi, sözleşmesinin bitiminde bonservisini eline alabilir. Geleceği hakkında kendisi karar verebilir ancak ben ve takımım rahatız çünkü aynı maddeler Xavi Hernandez, Andres Iniesta ve Carles Puyol'un sözleşmesinde de vardı” dedi.

Cadena Ser' e konuşan Messi'nin takım arkadaşı olan Gerard Pique ise, Messi'nin her sezonun sonunda ücretsiz olarak gidebileceğini bildiğini belirtti.

Pique, konuşmasının devamında,“Ama hepimiz Messi'nin Barça'ya olan bağlılığını biliyoruz ve bu beni hiç endişelendirmiyor. Kulübe çok şey kazandırdı, artık kendi geleceği hakkında karar kendisinde olmalı” ifadelerini kullandı.

Barcelona formasıyla 671 maça çıkan Messi, toplam 34 kupa kaldırırken 5 kez de yılın en iyi futbolcusu seçildi.