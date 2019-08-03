Dünyanın en pahalı stoperi ManU’da

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Premier Lig devi Manchester United, Harry Maguire’ın transferi için Leicester City ile anlaşma sağladı.

Manchester United, stoper Harry Maguire’ın transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Kulüpler 80 milyon sterline (87,5 milyon euro) anlaşırken bu, bir savunma oyuncusuna ödenen en yüksek bedel olarak tarihe geçti.

İngiltere Milli Takımı’nda da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübüne katılacak.

Maguire, Crystal Palace’tan Aaron Wan-Bissaka ve Swansea’den Daniel James’la beraber United’ın bu yaz 3’üncü transferi oldu.

Tecrübeli oyuncu 2017’de Hull City’den geldiği Leicester’la 69 lig maçına çıktı.

Eski dünyanın en pahalı savunma oyuncusu rekoru, Ocak 2019’da Southampton’dan Liverpool’a 75 milyon euroya giden Virgil van Dijk’e aitti.