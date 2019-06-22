Şili liderliğe yükseldi

HABER MERKEZİ

2019 Copa America'da C Grubu ikinci maçında Şili, Ekvador'u 2-1 mağlup etti.

Copa America C Grubu ikinci maçında Ekvador ile Şili karşı karşıya geldi.

Gruptaki ilk maçında Japonya'yı 4-0'lık skorla geçen Şili, Ekvador'u da 2-1 mağlup ederek, grupta 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Ekvador ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Şili'ye galibiyeti getiren golleri 8’inci dakikada Jose Fuenzalida ve 51’inci dakikada Alexis Sanchez kaydederken, 26’ncı dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol Ekvador'a puan için yetmedi.

Mauricio Isla ve Gary Medel, Şili adına maça ilk 11'de başladı. İki oyuncu da 90 dakika sahada kaldı. Isla, 82’nci dakikada sarı kart gördü.

Maçın 89’uncu dakikasında Ekvador oyuncusu Gabriel Achilier, Arturo Vidal'e yaptığı sert müdahale sonucu oyundan atıldı.