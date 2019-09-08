Fransa’da milli marş krizi

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Stade de France'a konuk olan Arnavutluk, kendi marşı yerine Andorra marşının çalındığını duyunca şok yaşadı.

Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan EURO 2020 eleme maçı öncesinde ilgi çekici bir olay yaşandı.

İki takımın müsabakası öncesinde konuk ekip Arnavutluk'un marşı yerine Andorra'nın marşı çalındı.

Kendi marşının çalınmadığını gören Arnavutluk futbolcuları ve teknik ekibi büyük bir şok yaşadılar. Yanlış marşın hemen ardından Fransa Milli Marşı La Marseillaise çalındı.

Kendi marşlarını dinlemeden maça başlamayı reddeden Arnavutluk futbolcularından özür dileyen stadyum anonsçusu, özür dilerken Arnavutluk'tan değil Ermenistan halkından özür diledi!

Arnavutluk marşının çalınmasının ardından müsabaka başlayabildi.

Fransa ile Arnavutluk, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, İzlanda, Andorra ve Moldova'yla yarışıyor.