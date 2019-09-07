İngiltere Bulgaristan’a acımadı

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EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda Bulgaristan ile karşılaşan İngiltere, Harry Kane'in etkili performansıyla rakibini 4-0 mağlup etti.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında İngiltere ve Bulgaristan karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi İngiltere rakibini 4-0 mağlup ederek üçüncü maçı sonunda puanını dokuza çıkardı.

Karşılaşmaya ideal kadrosuyla başlayan İngiltere maçın ilk yarısında topla daha çok oynayan ve daha çok pozisyon arayan ekipti.

Ev sahibi ekip aradığı golü ise ilk yarının 24’üncü dakikasında buldu. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Raheem Sterling'in asistinde Harry Kane takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken ev sahibi ekip ikinci devreye de hızlı başladı. Manchester United'ın genç yıldızı Marcus Rasford rakip ceza sahasında Nikolay Bodurov'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Marco Guida beyaz noktayı işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Harry Kane topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İngiltere'yi rahatlatan gol ise 55’inci dakikada geldi. İlk iki golün sahibi Harry Kane'in asistinde Raheem Sterling topu ağlara gönderdi farkı üçe çıkardı.

73’üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Harry Kane skoru 4-0'a getirdi ve hat-tricki tamamlamış oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken İngiltere üçüncü maçını da kazanarak puanını dokuza çıkardı.