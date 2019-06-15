20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda şampiyon Ukrayna

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Polonya’nın ev sahipliğindeki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nın şampiyonu, Güney Kore’yi 3-1’lik skorla mağlup eden Ukrayna oldu.

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen turnuvanın final mücadelesi Polonya’nın Lodz kentindeki Widzewa Stadı’nda oynandı.

Ukrayna’yı şampiyonluğa ulaştıran golleri 34’üncü ve 52’nci dakikalarda Vladyslav Supriaha, 89’uncu dakikada Heorhii Tsitaishvili kaydederken, Güney Kore’nin tek golünü ise 5’inci dakikada Kang-in Lee attı.

Güney Koreli oyuncular madalyalarını, Ukraynalılar ise kupasını FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun elinden aldı.

Güney Koreli Lee Kangin turnuvanın en iyi oyuncusu, Real Madrid'de forma giyen Ukraynalı Andriy Lunin turnuvanın en iyi kalecisi seçilirken, organizasyon boyunca 9 kez ağları sarsan Norveçli Erling Haland ise "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu.