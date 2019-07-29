Iniesta: Benim zamanım sona erdi

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2018 yılında 16 sezon formasını giydiği Barcelona’dan ayrılıp Vissel Kobe’ye transfer olan Andres Iniesta, verdiği karardan dolayı pişman değil.

Sezon öncesi hazırlık dönemi kapsamında düzenlenen Rakuten Kupası’nda Barcelona, Vissel Kobe’yi 2-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın önemli tarafı 2018 yılında Vissel Kobe’ye transfer olan Andres Iniesta’nın efsanesi olduğu Barcelona’ya karşı forma giymesi oldu.

35 yaşındaki İspanyol oyuncu, eski takımına karşı 45 dakika forma giydi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Iniesta “Pişmanlığım yok. Her zaman söylediğim gibi eğer kendimde Barcelona’da oynayacak tutkuyu veya gücü hissetseydim, bugün Vissel Kobe karşısında Barcelona formasıyla olurdum. Ancak benim zamanım sona erdi” ifadelerini kullandı.

Andres Iniesta, Barcelona forması giydiği dönemde 9 La Liga, 6 İspanya Kral Kupası, 7 İspanya Süper Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası ve 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamayı başardı.