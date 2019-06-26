David Silva: City’de son sezonum

HABER MERKEZİ

Dokuz sezondur Manchester City forması giyen David Silva, İngiliz ekipten ayrılacağını açıkladı.

2010-11 sezonundan bu yana Manchester City'de mücadele eden David Silva, 2019-20 sezonunun sonunda İngiliz ekibe veda edecek.

Daily Mail'e konuşan 33 yaşındaki İspanyol oyuncu "Önümüzdeki sezon benim için son olacak. 10 yıl benim için yeterli bir süre” dedi.

“Her ne kadar Manchester City bana 2 yıllık bir kontrat önerse de, ben 1 yıl daha kalıp 10 yılı tamamlamaya karar verdim” diyen Silva, şunları kaydetti:

“ Benim bir ailem var. Artık önceliklerimi onlar belirliyor. Ailemle daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Çin'e gitmeyeceğim ama nereye gideceğimi bilmiyorum, buna kız arkadaşım karar verecek. Kariyerimi Las Palmas'ta bitirmeyi çok isterim ama onların La Liga'da olmaması durumu zorlaştırıyor. İspanya İkinci Ligi'nde oynamak istemiyorum."

Manchester City formasını giydiği 9 yılda 405 maça çıkan David Silva, 73 gol ve 108 asistlik performans sergiledi.