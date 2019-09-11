8 gollü maç İngiltere’nin

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EURO 2020 elemelerinde 8 gol atılan karşılaşmada İngiltere, Kosova'yı 5-3 mağlup etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İngiltere ile Kosova karşı karşıya geldi.

Tam bir gol şöleni şeklinde geçen karşılaşmanın henüz ilk dakikası dolmadan Kosova'dan Valon Berisha, topu ağlarla buluşturdu ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

İngiltere'nin cevabı ise gecikmedi. 8’inci dakikada Raheem Sterling, duruma eşitlik getiren golü kaydetti. 19’uncu dakikada Sterling, bu sefer asist yaptı ve Harry Kane, ülkesini 2-1 öne geçirdi.

Mergim Vojvoda, 38’inci dakikada topu kendi kalesine gönderdi ve İngiltere'nin farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu.

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, milli forma ile ilk golünü attı ve İngiltere'nin 4’üncü golünü filelere gönderdi. Bu golün hemen ardından ilk yarının son dakikasında Sancho, milli takımı ile 2’nci golünü de atmayı başardı ve devre, İngiltere'nin 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı da tıpkı ilk yarı gibi hızlı başladı. 49’uncu dakikada Valon Berisha, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve Kosova farkı 3'e indirdi.

55'te penaltı kazanan Kosova'da Vedat Muriqi topun başına geçti ve golü atmayı başardı.

Mücadelenin geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve İngiltere, sahadan 5-3 galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiltere, gruptaki liderliğini sürdürerek puanını 12'ye yükseltti. Kosova ise 8 puanda kaldı ve Çekya'nın Karadağ'ı 3-0 yenmesiyle 3’üncü sıraya geriledi.