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Chelsea ile Leicester City berabere kaldı

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Chelsea ile Leicester City berabere kaldı
Chelsea Leicester City İngiltere Premier Lig Beraber

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Leicester City 1-1 berabere kaldı.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde Leicester City, Stamford Bridge'de Chelsea'nin konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan Londra ekibi, 7’inci dakikada genç oyuncusu Mason Mount ile 1-0 öne geçti.

Leicester City'de Wilfred Ndidi 67’inci dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mücadeleyi 1’inci hakem Graham Scott yerine 4’üncü hakem Oliver Langford yönetti.

Londra M40 otoyolundaki zincirleme trafik kazası nedeniyle oluşan trafiğe takılan Graham Scott'ın, stada maçın başlangıç saatinden 10 dakika önce ulaşabildiği ve müsabakayı yönetmesine izin verilmediği duyuruldu.

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