Robert Moreno: Messi tüm zamanların en iyisi

Barcelona'nın eski antrenörü ve İspanya Milli Takımı'nın şimdiki teknik direktörü Robert Moreno, Lionel Messi’den övgüyle bahsetti.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Moreno, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi "tüm zamanların en iyisi" olarak adlandırıyor.

Moreno, Barcelona'lı yıldızın futbolunu Matrix'e benzetti ve tarzını “ağır çekim” olarak tanımladı.

Geçmişte Barcelona'da Luis Enrique'nin yardımcılığını yapan Moreno, Sport' a yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"Leo tüm zamanların en iyisi. Pele ya da Maradona'nın futbolunu canlı izleyemedim ama Messi sadece antrenmanlar da bile inanılmaz. O çok iyi bir profesyonel. Bazıları bunun doğuştan gelen bir yetenek olduğuna inanıyor. Ancak o yediklerine dikkat eden ve antrenmanlara ilk gelen kişi oluyor. Uzun zamandır bu seviyede olmak ve bu kadar başarı kazanmak inanılmaz. Daha fazlasını hakediyor.

"Oyun tarzını yorumlamak açısından Luis Enrique ile bir karşılaştırma yaptık ve onu Matrix ile karşılaştırdık. Top ona geldiğinde her şey duruyor ve yavaş hareket ediyor gibi. Sonrasında pasını veriyor. Leo sahada bu şekilde her şeyi gözlemliyor. Neler olduğunu analiz ediyor. Topu almak ve aktarmak için boş alan arıyor. Her geçen yıl daha iyi oluyor çünkü bu oyunu çok iyi anlıyor."

Messi'nin formasını giydiği Arjantin, Copa America çeyrek finalinde Venezuela'yı 2-0 mağlup ederek yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.