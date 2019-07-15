Mahrez’den Fransız vekile: Futbol nefretten büyüktür

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Afrika Uluslar Kupası'nda (CAN) Cezayir'i finale taşıyan Riyad Mahrez, maç öncesi rakip Nijerya'yı destekleyen Fransız vekile cevap verdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National) Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Julien Odoul, yarı final müsabakası öncesi "şiddet ve yağmaya karşı" Nijeryalı futbolcuları destekleme çağrısı yapmıştı.

Odoul'a sosyal medya üzerinden cevap veren Mahrez, "Serbest vuruşum senin içindi" dedi.

Odoul Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Daha fazla şiddet ve yağmalamayı önlemek, Cezayir bayraklarının dalgalanmasına engel olmak, milli bayramımızı korumak için İçişleri Bakanı Castaner'den bir şey beklemeyin. Nijeryalı 11 oyuncuya güvenin! Nijerya'yı destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Maçın uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı golle Cezayir'i finale taşıyan Manchester City'nin yıldızı Mahrez, Odoul'a hitaben önce "Futbol nefretten büyüktür" dedi, daha sonra "Serbest vuruşum senin içindi, Cezayir ve Fransa hep beraber" mesajını paylaştı.

Odoul ise, yine sosyal medya üzerinden Mahrez'e cevap vererek, "Serbest vuruşunuz Fransa'daki taraftarlarınızın yol açtığı yıkımlar kadar dikkat çekiciydi. Aynı performansı bu şiddet kınamak için de gösterip, sükunet çağrısı yapın" dedi.