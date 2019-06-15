Dalkurd coştu: 3 puanı 3 golle aldı

HABER MERKEZİ
İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, sezonun 13’üncü haftasında konuk olduğu IK Frej Taby takımını 3-1 yenerek, deplasmandan 3 puanla döndü.
Superettan’da yükselişini sürdüren Dalkurd, sezonun 13’üncü haftasında IK Frej Taby takımına konuk oldu.
Maçın 20’nci dakikasında topu ağlara yollayan Simon Alexandersson, Dalkurd adına skoru 1-0 yaptı. Bu golden bir dakika sonra ilk golün asistini yapan Frank Arhin sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.
İlk 45 dakikada başka gol olmayınca ilk yarı Dalkurd’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 61’inci dakika Frank Arhin’in ikinci asistinde Christopher Mcvey, topu ağlarla buluşturarak farkı üçe çıkardı
73’üncü dakikasında Pedro Ribeiro, ev sahibinin maçtaki tek golünü kaydetti ve maç 3-1’lik skorla sona erdi.
Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Dalkurd’da Frank Arhin, 1 gol 2 asistle galibiyette büyük rol oynadı.
Bu skorla Dalkurd puanını 20’ye çıkarırken, IK Frej Taby ise 13 puanda kaldı.
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