Real Madrid’de kayıp devam ediyor

HABER MERKEZİ
La Liga'nın şampiyonluk adayı Real Madrid, Villarreal deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek 1 puanla yetindi.
La Liga'nın 3’üncü haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 12’nci dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Real Madrid, 45’inci dakikada Gareth Bale ile beraberliği yakalarken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.
İkinci yarının 74’üncü dakikasında bu kez Mio Gomez'in golüyle Villarreal bir kez daha öne geçti.
Skor avantajını koruyamayan Villarreal, 86’ncı dakikada ikinci kez ağları havalandıran Bale'in golüne engel olamadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Villarreal deplasmanında Real Madrid'e 1 puanı kazandıran golleri atan Bale, 90+4’üncü dakikada kırmızı kart gördü.
La Liga'nın 3’üncü haftası sonunda Real Madrid 5 puanla 5’inci sırada bulunurken, Villarreal'de 2 puanla 16’ncı sırada yer aldı.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim