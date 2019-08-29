Dünya

İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları!

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İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları!
Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu Kura

HABER MERKEZİ

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi yapıldı. 

A GRUBU

- PSG

- Real Madrid

- Club Brugge

- Galatasaray

B GRUBU

- Bayern Munich

- Tottenham

- Olympiakos

- Kızılyıldız

C GRUBU

- Manchester City

- Shakhtar Donetsk

- Dinamo Zagreb

- Atalanta

D GRUBU

- Juventus

- Atletico Madrid

- Bayer Leverkusen

- Lokomotiv Moskova

E GRUBU

- Liverpool

- Napoli

- RB Salzburg

- Genk

F GRUBU

 Barcelona

- Borussia Dortmund

- Inter

- Slavia Prag

G GRUBU

- Zenit

- Benfica

- Lyon

- RB Leipzig

H GRUBU

 - Chelsea

- Ajax

- Valencia

- Lille

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