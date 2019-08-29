İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonuçları!

HABER MERKEZİ
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi yapıldı.
A GRUBU
- PSG
- Real Madrid
- Club Brugge
- Galatasaray
B GRUBU
- Bayern Munich
- Tottenham
- Olympiakos
- Kızılyıldız
C GRUBU
- Manchester City
- Shakhtar Donetsk
- Dinamo Zagreb
- Atalanta
D GRUBU
- Juventus
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Lokomotiv Moskova
E GRUBU
- Liverpool
- Napoli
- RB Salzburg
- Genk
F GRUBU
Barcelona
- Borussia Dortmund
- Inter
- Slavia Prag
G GRUBU
- Zenit
- Benfica
- Lyon
- RB Leipzig
H GRUBU
- Chelsea
- Ajax
- Valencia
- Lille
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