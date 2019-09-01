Arsenal evinde 1 puana razı oldu

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İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde, Arsenal sahasında ağırladığı Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
Ligin 4’üncü haftasının kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.
Maça hızlı başlayan konuk ekip, 10’uncu dakikada Christian Eriksen ve 40’ıncı dakikada Harry Kane'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Arsenal, 45’inci dakikada Alexandre Lacazette ve 71’inci dakikada Pierre Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla eşitliği sağladı ve maç 2-2 berabere bitti.
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Arsenal 5’inci olurken, Tottenham puanını 5 yaparak 9’uncu sırada yer aldı.
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