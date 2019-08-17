City kaçtı, Tottenham yakaladı

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İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de ikinci haftanın en önemli maçında Manchester City, Tottenham'ı konuk etti.
20’nci dakikada Kevin de Bruyne'ün ortasında etkili bir kafa vuruşu yapan Raheem Sterling,ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.
Tottenahm bu gole 3 dakika sonra Erik Lamela ile verdi: 1-1
İlk yarının bitimine 10 dakika kala sahneye çıkan Sergio Agüero, Manchester City'yi tekrar öne geçirdi: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
56’ncı dakikada Lucas Moura, oyuna giridkten 10 saniye sonra Tottenham'a yeniden beraberliği getiren golü attı.
Gabriel Jesus'un 90+2'de bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen iki takımın rövanş mücadelesinde Manchester City turu getirecek golü duraklama dakikalarında bulmuş ama devreye giren VAR uygulaması sebebiyle gol iptal edilmiş ve turu atlayan taraf Tottenham olmuştu.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 4'e yükseltti.
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