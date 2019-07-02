Mardinli futbolcu resmen Galatasaray’da

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Türkiye liginin son şampiyonu Galatasaray, Mardinli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Jimmy Durmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Son olarak Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen 30 yaşındaki Mardinli Süryani bir ailenin İsveçli hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ise 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için 7 milyon lira, 2021-2022 için ise 8 milyon lira alacağı kaydedildi.

JIMMY DURMAZ İDDİALI

Galatasaray'ın yeni transferleri Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı kulübe gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, iddialı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı Jimmy Durmaz, GS TV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde BK Forward, Malmö, Gençlerbirliği, Olympiakos ve Toulouse takımlarında forma giyen Jimmy Durmaz, gelecek sezonu iple çektiğini kaydederek, "Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadı'nda oynamak inanılmaz olacak. Tekrar şampiyon olacağız" diye konuştu.