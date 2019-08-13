Bayern kupada turladı

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Almanya Kupası ilk turunda Bayern Münih, deplasmanda Energie Cottbus'u 3-1 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, Freundschaft Stadı'nda 4’üncü Lig ekiplerinden Energie Cottbus'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Robert Lewandowski'nin 32’nci dakikada attığı golle Bavyera ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 65’inci dakikada Kingsley Coman ve 85’inci dakikada Robert Lewandowski ile iki gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında ev sahibi ekip Berkan Taz’ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 3-1 yaptı.

Müsabakada başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı.