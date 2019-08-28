Neymar’ın Barça’ya dönüşü an meselesi

HABER MERKEZİ

Neymar’ı yeniden kadrosuna katmak için haftalardır uğraş veren Barcelona’da yöneticilerden Javier Bordas, transferi bitirmeye yaklaştıklarını söyledi.

2017 yılında Barcelona’dan ayrılıp Paris Saint-Germain’e transfer olan Neymar, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuştuktan sonra bu sezon öncesinde Fransız ekipten ayrılmak istediğini belirtti.

Yaz transfer döneminde Antoine Griezmann’ı renklerine bağlayan Barcelona, Brezilyalı eski oyuncusunu tekrar kadrosuna katmak için neredeyse bütün transfer döneminde çalışmalarını sürdürdü.

Bugün gündüz saatlerinde Barcelona ve PSG yetkilileri Paris’te bir görüşme gerçekleştirdi. Barcelona CEO’su Oscar Grau’nun da aralarında bulunduğu delegasyon ekibi Neymar için PSG’ye 160 milyon euro + bonus ödemeleri teklifinde bulundu. Katalan ekip bu miktarı Finansal Fair Play kurallarından dolayı üç taksitte ödemeyi önerdi. PSG ise Barcelona’dan 100 milyon euro ve Nelson Semedo’yu istedi.

Fransız ekibin karşı teklifi, Barcelona’nın herhangi bir oyuncuyu göndermek istememesi nedeniyle kabul görmedi.

Bu gelişmelere rağmen dönüş yolunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barcelona yöneticilerinden Javier Bordas “Henüz bir anlaşmaya varamadık ama görüşmeler sürüyor. Transferi bitirmeye yaklaştık” ifadelerini kullandı.