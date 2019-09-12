Messi noktayı koydu: Burası benim evim

HABER MERKEZİ

Barcelona’nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kulüpteki geleceği ve Neymar’ın olası geri dönüşü hakkında konuştu.

Sport’a konuşan Lionel Messi, “Neymar’ın aramıza dönmesi beni çok mutlu ederdi. Açıkçası Neymar’ın dönüşü için Barcelona’nın mümkün olan her şeyi yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ancak PSG ile pazarlık yapmanın kolay olmadığı da bir gerçek” dedi.

Neymar’ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunun altını çizen Messi, “Gelseydi takıma sadece sportif anlamda değil imaj hakları ve sponsorluk anlaşmalarıyla da büyük katkısı olurdu” diye konuştu.

Brezilyalı yıldızın transferi için yönetime doğrudan bir talepte bulunmadığını da söyleyen Messi, “Ben sadece görüşümü belirtmiştim. Transferi gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğradım diyemem. Neymar olmadan da güçlü ve her kulvarda şampiyonluğa oynayabilecek bir kadromuz var” ifadelerini kullandı.

Kendi geleceği hakkında da bilgi veren Messi, “Burası benim evim ve ayrılmak istemiyorum. Kazanmak istiyorum” dedi.

SÖZLEŞMESİNDE FESİH MADDESİ VAR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Messi'nin sözleşmesinde sezon sonunda Barcelona'dan ayrılabilmesini mümkün kılan bir fesih maddesi olduğu ortaya çıkmıştı. Başkan Bartomeu kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Geleceği hakkında kendisi karar verebilir ancak ben ve takımım rahatız çünkü aynı maddeler Xavi Hernandez, Andres Iniesta ve Carles Puyol'un sözleşmesinde de vardı.'' diye konuşmuştu.

Takım arkadaşı Pique de "Hepimiz Messi'nin Barça'ya olan bağlılığını biliyoruz ve sözleşmesindeki madde beni hiç endişelendirmiyor. Kulübe çok şey kazandırdı, artık kendi geleceği hakkında karar kendisinde olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Messi son açıklamasında 'Ayrılmak istemiyorum' diyerek hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların yüreklerine su serpmiş oldu.