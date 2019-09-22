Barça’ya Granada şoku

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Bu sezon deplasmanlarda kötü bir performans sergileyen Barcelona, Granada deplasmanından da eli boş döndü.
La Liga'nın 5’inci haftasında Barcelona, konuk olduğu Granada'ya 2-0 yenildi.
Nuevo Los Carmene Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Granada, 2’nci dakikada Ramon Azeez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 66’ncı dakikada Alvaro Vadillo'nun ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı ve mücadele Granada'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana ligde forma giyemeyen Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, maç eksiği nedeniyle yedek kulübesinden başladığı mücadelenin 46’ncı dakikasında Carles Perez'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Barcelona 7 puanda kalırken, Granada ise maç fazlası ve 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
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