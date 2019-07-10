Çalınan köpeğini getirene 30 bin pound verecek

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İngiliz futbolcu Sturridge, köpeğini getirene 30 bin pound para ödülü vereceğini söyledi.

Liverpool'la sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'in Los Angeles'taki evine hırsızlar girdi. Hırsızlar, çeşitli eşyaların yanı sıra 29 yaşındaki oyuncunun Pomeranian cinsi köpeğini de çaldı.

Sturridge, olayın videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken, köpeğinin geri getirilmesini istedi.

Köpeğinden ne istediklerini soran Sturridge, "Biri LA'deki evimin camını kırıp köpeğimi de almış. Siz deli misiniz? Köpeğimi neden aldıklarını bilmiyorum. Biri lütfen köpeğimi getirsin. Köpeğimi getirene veya alanı söyleyene ödül vereceğim. Bu 20 bin de 30 bin de olur" ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcu, şöyle devam etti:

"Ne gerekirse vereceğim. Bedelinin ne olduğu önemli değil. Onun dışarıda daha fazla tutmazsınız. Köpeğimin yerini söyleyene daha fazla da önerim. Köpeğimi geri istiyorum."