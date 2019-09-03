PSG’den forvete takviye

Kürtçe kurslar Kürtçe’nin kurumsallığı için elzemdir

Benim de aralarında bulunduğum, Hak Savunucuları Platformu 27 Ağustos günü Kürt dili ve edebiyatı bölümü mezunlarıyla Kılıçdaroğlu’nu yemekli bir toplantıda bir araya getirdi