PSG’den forvete takviye

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Mauro Icardi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Ligue 1 takımlarından PSG, Inter’den Mauro Icardi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "PSG, 26 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığını kiralamıştır" ifadesi kullanıldı.
Fransız medyasında çıkan haberlerde, Icardi'nin satın alma opsiyonunun 70 milyon euro olduğu öne sürüldü.
Arjantinli golcü, 2013'te katıldığı Inter'de 219 maça çıktı, 124 gol attı.
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Galatasaray ve Club Brugge'un yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.
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