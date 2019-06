Hazard: Kariyerimin en zorlu kararıydı

HABER MERKEZİ

Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Chelsea'ye veda etti.

Real Madrid'in Chelsea'den kadrosuna kattığı Eden Hazard, İngiliz ekibine veda etti.

7 yıllık Chelsea macerası sona eren Belçikalı yıldız, resmi Facebook sayfası üzerinden paylaştı.

"Artık Real Madrid'e tansfer olduğumu biliyorsunuz. Çocukluğumdan beri orada oynamanın hayalini kurduğumu hiç saklamadım" diyen Hazard, mesajına şöyle devam etti:

"Chelsea'den ayrılmak kariyerimde bugüne dek verdğim en büyük ve zorlu karar oldu. Şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, Chelsea'de geçirdiğim her anı sevdim ve buradan herhangi başka bir takım için ayrılmazdım. Beni her zaman desteklediniz ve futbolumu oynamaya, kendim olmaya ittiniz. Chelsea ve Chelsea taraftarının bendeki yeri her aman ayrı olacak ve gelecek sezon sizleri hep takip edeceğim. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon, hatta mümkünse her sezon eşleşiriz ve sizi tekrar görebilirim."

Real Madrid ile 5 yıllık anlaşmaya varan Hazard, 13 Haziran'da yapılacak imza töreniyle basına tanıtılacak.

Belçikalı oyuncu Chelsea forması altında çıktığı 352 resmi maçta 110 gole imza atmıştı.