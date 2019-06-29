KUPA - Arjantin yarı finalde

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela'yı 2-0 yenen Arjantin yarı finale yükseldi.
Brezilya'da düzenlenen 46’ncı Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Venezuela, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin 10’uncu dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
74’üncü dakikada Giovani Lo Celso ile bir gol daha bulan Arjantin, rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu.
Turnuvanın diğer çeyrek final eşleşmelerinde Kolombiya - Şili ve Uruguay - Peru maçları oynanacak.
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