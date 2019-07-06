Arjantin ve Şili’den üçüncülük mücadelesi

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America’nın 46'ncısında Arjantin ile Şili üçüncülük maçına çıkıyor.

Yarı finalde elenen Arjantin ile Şili'nin bu gece üçüncülük için mücadele edeceği Copa America'da Brezilya-Peru finali yarın gece oynanacak.

Brezilya'da düzenlenen ve Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarının yanı sıra özel davetle Katar ile Japonya'nın da katıldığı 2019 Copa America'da yarı finalde Brezilya'ya 2-0 mağlup olan Arjantin ile Peru'ya 3-0 yenilen Şili, turnuva üçüncülüğü için bu akşam 22.00'de sahaya çıkacak.

Brezilya ile Peru arasında yarın oynanacak olan final maçının saati 23.00.