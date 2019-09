Vanspor pes etmedi

Ali Fikri Işık

Sezon başlangıçlarında böyle yol kazaları pekala mümkündür. Altı haftalık hazırlık kampı planlaması, rekabet koşullarında test edilince, daha önce hiç öngörülmemiş kimi arızaların su yüzüne çıkması olağandır. Dolayısıyla Vanspor ve Teknik Direktör H. Şimşir’e en az 6 hafta zaman tanımak lazım. Kaldı ki doğrusu da budur. Hem Vanspor hem de H. Şimşir’e dair hükümlerimizi şimdilik ertelemeli ve altıncı haftanın sonunu beklemeliyiz. Bu bekleyiş susmak anlamına gelmiyor tabii. Her maçı dikkatli ve adil bir biçimde değerlendirmekten de geri durmamalıyız. Benim, kaçmamız gereken şeylerden kastım hüküm cümleleridir. Yargı ve hüküm için henüz çok erken. Çünkü her şey mükemmel olduğu halde, futbolda böyle talihsizlikler her takımın başına gelebilir.

Şimdi maça biraz analitik yaklaşıp, tanık olduğumuz Bandırma maçını biraz görünür kılalım. Bildiğiniz gibi futbol oyununda taktik, strateji ve oyun sistemi, maçın ve oyunun iki talebi üstüne bina edilir. 1-top bizdeyken o topla ne yapmaya çalışıyoruz? 2-top rakibe geçtiğinde o topu kapmak ve rakip ataklarını etkisiz hale getirmek için neler yapıyoruz? Yani sizin anlayacağınız futbol oyununun iki hali ya da iki durumu bundan ibarettir. Top bizde, nasıl rakip kaleye gideceğiz? Top rakipte, o top tehdit ve tehlikelere yol açmadan önce nasıl önlem alırız?

Vanspor’lu oyuncular o kadar kolay alan ve pozisyon kayıpları yaşadılar ki, doğrusunu söylemek gerekirse, sahaya hangi dizilimle çıktıklarına ben karar veremedim. Yani alan kontrol ve görevleri açısından Vanspor hangi şablona karar vermiş bir türlü çıkaramadım. Mesela defans dörtlü mü oynadı yoksa üçlü defans mı yapıldı, bu pek belli değildi?

Defansif kurgunun yerleşimi böyle flu iken geçiş organizasyonun nasıl ve hangi pozisyon tercihleriyle de yapıldığı açık değildi. Yani herkesin anlayacağı bir dil ile söylemem gerekirse, kaleciden defansa aktarılan topların birinci bölgeden ikinci bölgeye taşınması, meselesinde kim ve hangi yapı baş roldeydi bu anlaşılmadı. Nitekim yenilen iki gol de bu tuhaf defans ve orta saha sorumsuzluğundan kaynaklandı.

Vanspor belirli bir plan dahilinde topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıma konusunda da çok büyük arızalara sahip göründü. Mesela iki kenar oyuncusu bu kadar dikine korner köşesine inmeye çalıştığı halde, indirilen toplarda ceza sahası içinde hiçbir Vanspor’lu oyuncu bulunmadı. Bunun nedeni kısmen B.Tunç’un statik, durağan oyunu olsa bile, bütün mesele bundan ibaret değildi. B.Tunç çok hareketsiz bir santrafor ve daha da kötüsü bir kağnı gibi ağır. H. Şimşir’in elinde geçen yılın gol kralı olmasına rağmen B.Tunç’u tercih etmesi doğrusu çok ilginçti.

Kısaca ve özetle, Bandırma maçında Vanspor, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü vermedi. Oyunu üç bölgeli ve mevkili oynamasına rağmen, çok dağınık ve örgütsüz bir görüntü verdi.

Oysa kadroda 94 numaralı B.Sağır gibi harika bir oyuncu var. H. Şimşir bütün oyunu bu muhteşem oyuncunun etrafında inşa edebilir. Sedat Cansu gibi çok çabuk ve hızlı bir oyuncu daha var. M. İstemi hem tecrübeli, hem çabuk hem de hızlı bir oyuncu. B. Er geçen yılın gol kralı ve çok hareketli bir santrafor. Yani Vanspor’un elinde dört opsiyonlu bir kadro var. Oyun merkezi, B. Sağır etrafında inşa edilirse, takım hem savunmadan hücüma daha kolay geçer hem de B.Sağır etrafına yerleştirilecek savuna gücü yüksek iki orta saha oyuncusu ile hücümdan savunmaya daha rahat geçilebilir.

B.Sağır ile S. Cansu arasında sağ kanatta dikine oyunlar planlanabilir. M.İstemi sağ kanattan alınıp, 10 numara pozisyonunda görevlendirilebilir. Ben M.İstemi’yi Amedspor’dan tanıyorum, bu oyuncunun çabukluğu, dar alan becerisi ve hızlı çağdaş 10 numara pozisyonu için neredeyse ideal. Eğer M.İstemi, B. Er arkasına çekilirse, hem sağ kanat bütünüyle S. Cansu’ ya kalır hem de B.İstemi forvet arkası oynamaya başladığı için her rakip onun için önlem almak zorunda kalır. Hem M.İstemi, hem B. Er ve hem de S.Cansu ‘yu uzun ya da derin paslarla B. Sağır besleyebilir.

Umarım Vanspor kısa sürede toparlanır. Sert, sağlam ve temaslı oynayan bir defans anlayışı çok önemlidir. Sürekli alan daraltan, top rakibe geçtiğinde geriye kaçmayan bir defans çok elzem.