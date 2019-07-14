GAİS, Dalkurd'un gazabına uğradı: 5-1

Ali Fikri Işık

31'inci dakikada K.Cissoko’nun attığı ikinci gol neredeyse kaleci hariç bütün takımın ortak imalatı bir gol oldu.

Yaklaşık iki dakika boyunca Dalkurd, topu rakibine hiç kaptırmadan her üç koridorda da dolaştırdı. Bu golden yaklaşık bir dakika önce de rakipten top çalan Saboviç, F.Arhin’i ceza sahası içinde topla buluşturdu. Arhin’in vuruşu kaleciden döndü ve bir korner atışına neden oldu.

İşte ikinci golün hikayesi aslında bu korner atışı ile başladı.

Dakikalar 28'i gösterirken sağ koridorda Mcvey bir taç alışı kullandı, birkaç itiş kakıştan sonra Dalkurd topu yeniden kazandı ve resital başladı.

Önce defans topu ikinci bölgeye taşımak için yana ve dikine tam 13 pas yaptı. İkinci bölgeye taşınan top Lawan ve Saboviç arasında tam göbekte dört paslık sola vuruşlar ile gelip gitti.

Sonra Lawan topu tekrar geriye doğru oynadı, Robin o topu sol karidora taşıdı ve sol koridorda adeta bir servisçi gibi görev yapan İrfan Jasareviç, topu tekrar göbekte duran Lawan’a iletti.

Lawan topu dar bir kavisle Saboviç’e aktardı ve Saboviç yüzünü kaleye dönüp bir iki diripilg yaptıktan sonra Emil Berger’e bıraktı.

Emil Berger, sol koridorun ceza sahası kenarında hızlanmış olan Arhin’e şahane bir derin pasla adeta önüne bıraktı. Ceza sahasının kale içine kadar giren Arhin ani bir ters pasla, penaltı noktasına yakın duran Cissoko’ya topu aktardı. Cissoko Dalkurd adına 27'nci pas dokunuşunu yaparak hayatının en kolay gollerinden birini attı.

Guardiola’nın Barselona, Münih ve Man-City’de tasarlayıp uyguladığı, muhteşem gollerinden birini Dalkurd, GAİS ağlarına yolladı. Defans, orta saha ve hücum hattının tümünü içine alan bu atak girişimi, Total futbol doğrularının, harfiyen yerine getirilmesiyle üretildi.

Futbol böyle bir şeydir. Eğer oyun doğrularına sahip çıkarsanız o asla sizi eli boş geri göndermez. Bu goldeki en temel futbol hakikatı, bütün oyuncuların oyuna katılımı ve pasın kymetini bilmeleridir.

Aslında rakip bütün alanları kapatmış ve her oyuncusuyla topun gerisindeydi. Eğer alanı, zamanı ve 11 kişilik takım insan kaynağını aynı pozisyonun bütün görevleri için seferber ederseniz, rakibin bütün tedbirlerine rağmen skor yapmanız kaçınılmazdır.

Bütün mesele futbolun temel prensiplerine inanmak ve topun durumu ne olursa olsun, o pozisyonu, temel doğrular içinde yorumlamaktır. Doğru işler doğru sonuçlara götürür.

Dalkurd sezonun ikinci yarısına hem iyi bir oyunla başladı hem de iyi bir skor üretti. Asıl olan bu oyuna sadık kalmaktır. Rakip GAİS bile olsa onu deplasmanda 5-1 yenmek büyük bir zaferdir.