Everton’da hedef Moise Kean

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Preimer Lig ekiplerinden Everton, Juventus'un genç yıldızı Moise Kean'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Everton, Ademola Lookman'in RB Leipzig'e transferi sonrası bu bölge için çalışmalarını hızlandırdı. İlk hedef ise Juventus'un genç yıldızı Moise Kean.

Sky Sports'un haberine göre Everton, Moise Kean için Juventus'la görüşmelerini hızlandırdı. İki kulüp de bu transfer için masaya oturacak.

Serie A ekibi 40 milyon euro ve geri alma opsiyonlu olarak Moise Kean'in transferine onay vermeye hazır. Ancak İtalyan ekibinin istediği miktar ve geri alma opsiyonunu şart koşması Everton için işleri zorlaştırıyor.

Kane'in kulübüyle olan sözleşmesi ise Haziran 2020 yılında sona eriyor. İtalyan futbolcu geçtiğimiz sezon 13 lig maçında forma giyerken, 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.