Fernando Llorente’nin yeni durağı belli oldu

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İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Napoli, son olarak Tottenham forması giyen Fernando Llorente'yi kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız golcünün transferini duyurdu.

Futbola Athletic Bilbao altyapısında başlayan Llorente, Bask ekibinde adını duyurduktan sonra Juventus ve Sevilla gibi önemli kulüplerin formasını giydi.

Son olarak Tottenham'da top koşturan 34 yaşındaki golcü, Ada ekibiyle çıktığı 66 karşılaşmada 13 gol ve 5 asist yaptı.

Yaz transfer döneminde Hirving Lozano, Manolas, Alex Meret ve Eljif Elmas gibi isimleri kadrosuna katan Napoli, bu transferler için 100 milyon euro üzerinde bonservis bedeli ödedi. İtalyan ekibi Fernando Llorente transferi için ise bonservis ödemeyecek.

Serie A'daki ilk maçında Fiorentina'yı 4-3 mağlup eden Napoli ligin ikinci haftasında ise Juventus'a aynı skorla kaybetti. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri gelecek hafta Sampdoria'yı konuk edecek.