Dalkurd lideri devirdi

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İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, evinde ağırladığı lider Varbergs’i 1-0 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.
Superettan’da mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, ligin 16’ncı haftasında lider durumdaki Varbergs BoIS FC’yı konuk etti.
Maçın 5’inci dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerfala Cissoko, Dalkurd’u 1-0 öne geçirdi.
Maçın geri kalan kısmında karşılıklı ataklara rağmen başka gol olmayınca, Dalkurd rakibini 1-0’lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Dalkud bu galibiyetle puanını 26’ya çıkarırken, Vargbers yenilgiye rağmen 36 puanla liderliğini sürdürdü.
Dalkurd bu sezon 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir istatistiğe sahip.
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