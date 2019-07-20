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Dalkurd lideri devirdi

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Dalkurd lideri devirdi
Superettan Dalkurd Varbergs BoIS FC Maç

HABER MERKEZİ

İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, evinde ağırladığı lider Varbergs’i 1-0 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

Superettan’da mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, ligin 16’ncı haftasında lider durumdaki Varbergs BoIS FC’yı konuk etti.

Maçın 5’inci dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerfala Cissoko, Dalkurd’u 1-0 öne geçirdi.

Maçın geri kalan kısmında karşılıklı ataklara rağmen başka gol olmayınca, Dalkurd rakibini 1-0’lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Dalkud bu galibiyetle puanını 26’ya çıkarırken, Vargbers yenilgiye rağmen 36 puanla liderliğini sürdürdü.

Dalkurd bu sezon 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir istatistiğe sahip.

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