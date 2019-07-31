Dev takas iddiası: Dybala’yı ver, Lukaku’yu al

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı almak için harekete geçtiği ve İtalyan kulubüne Romelu Lukaku'yu önerdiği iddia edildi.
Manchester United, Paulo Dybala transferi için Juventus'a Romelu Lukaku'yu önerdi.
Goal'ün edindiği bilgilere göre, yeni sezonda 4-3-3'ten ziyade 4-2-3-1 formasyonunda oynamayı tercih edecek olan Manchester United, ön alanda daha hareketli bir oyuncuya talip.
Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında Juventus'ta geri planda kalan Dybala, Premier Lig'de yeni bir maceraya atılmaya hazır.
Juventus ise ön alanda Lukaku ile klasik bir 9 numaraya sahip olmaya sıcak bakıyor.
Taraflar arasında bu takasa dair görüşmeler başlamış durumda.
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