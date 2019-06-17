Dünyanın ilk cezaevi koşusu

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İngiltere'de kullanılmayan bir cezaevi sporcuların parkuru oldu.

Dünyada ilk kez düzenlenen Cezaevi Maratonu'na katılan yarışmacılardan Michael Burke, rakiplerini geride bırakarak koşunun galibi oldu.

Mart 2013'te kapatılan Shepton Mallet Cezaevi, faaliyetteyken ülkenin en eski cezaeviydi.

Yarışa katılmak için 55 İngiliz sterlini ödeyen sporcular A koğuşundan B'ye ter döktü, merdiven tırmandı, havalandırma alanlarında yarıştı.

Tüm parkuru 4 saat 13 dakikada tamamlayan Burke'ü, ikinci olan Simon Staple ve üçüncü Mike Pike takip etti. (Kaynak: Euronews)