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Brezilya İtalya’yı yıktı

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Brezilya İtalya’yı yıktı
Kadınlar Dünya Kupası Brezilya İtalya Maç

HABER MERKEZİ

Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, İtalya'yı 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı başardı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.

C Grubu'nda oynanan 3’üncü maçta Brezilya, İtalya'yı 74’üncü dakikada Marta'nın attığı golle mağlup etti.

Bu sonuçla Brezilya puanını 6'ya yükselterek bir üst tura yükseldi.

Grubun diğer maçında Avustralya, Jamaika'yı 4-1'lik skorla mağlup etti ve gruptan çıktı.

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