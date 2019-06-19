Brezilya İtalya’yı yıktı

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Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya, İtalya'yı 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı başardı.
Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.
C Grubu'nda oynanan 3’üncü maçta Brezilya, İtalya'yı 74’üncü dakikada Marta'nın attığı golle mağlup etti.
Bu sonuçla Brezilya puanını 6'ya yükselterek bir üst tura yükseldi.
Grubun diğer maçında Avustralya, Jamaika'yı 4-1'lik skorla mağlup etti ve gruptan çıktı.
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