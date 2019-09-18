Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-20 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Gecenin öne çıkan maçlarında A Grubu’nda son 6 şampiyonanın 4’ünden zaferle ayrılan Real Madrid, konuk olduğu Paris Saint-Germain’e (PSG) 3-0 yenildi. PSG’nin gollerini, 14’üncü ve 33’üncü dakikalarda Angel di Maria, 90+1’inci dakikada Thomas Meunier kaydetti.
D Grubu’nda Juventus ise konuk olduğu Atletico Madrid karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. İtalya temsilcisinin gollerini, 48’inci dakikada Juan Cuadrado ve 65’inci dakikada Blaise Matuidi, İspanya ekibinin gollerini ise 70’inci dakikada Stefan Savic ve 90’ıncı dakikada Hector Herrera attı.
C Grubu’nda Manchester City, deplasmanda Shakhtar Donetsk’i 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
Olympiakos (Yunanistan) – Tottenham (İngiltere): 2-2
Paris Saint-Germain (Fransa) – Real Madrid (İspanya): 3-0
Club Brugge (Belçika) – Galatasaray: 0-0
Bayern Münih (Almanya) – Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Atalanta (İtalya): 4-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) – Manchester City (İngiltere): 0-3
Bayer Leverkusen (Almanya) – Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-2
Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya): 2-2
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