UEFA Süper Kupa Liverpool'un

Yeni bir oyun ve Öcalan’ın rolü

Bu itibarla devletin, Öcalan’ın varlığını Kandil’i dışlamak için değil Kandil’i oyuna dâhil edecek biçimde oyunu kurması gerekir. Aksi takdirde Kandil söylemde Öcalan’a biat eder, ancak eylemde bildiğini okur, bu da oyunun sürmesini imkânsız kılar.