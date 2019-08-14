UEFA Süper Kupa Liverpool'un

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Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool Chelsea'yi penaltılar sonucunda mağlup etti.
UEFA Süper Kupa’da, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya geldi.
Chelsea, Liverpool önünde ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Sadio Mane ile golü bulan Liverpool skoru 1-1'e getirdi. Maçın normal süresi berabere sona erdi.
İstanbul’da oynanan maça Liverpool Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Milner, Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane ve Muhammed Salah ilk 11’iyle çıktı. Chelsea’de ise Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Emerson, Kante, Kovacic, Jorginho, Pulisic, Pedro ve Giroud ilk 11’de forma giydi.
Karşılaşmayı, yöneten Fransız hakem Stephanie Frappart, UEFA’nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında görev yapan ilk kadın hakem oldu.
Chelsea, 22’nci dakikada gole yaklaştı. Pedro’nun şutunda top direkten döndü.
36’ncı dakikada Olivier Giroud’nun attığı golle Chelsea öne geçti. Rakip yarı sahada orta yuvarlağın önünde topla buluşan Christian Pulisic, topu Liverpool kalesine doğru sürdü. Sol kanada çapraz koşu yapan Giroud, Pulisic’in ara pasında ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarı Chelsea’nin üstünlüğüyle tamamlandı.
48’inci dakikada Liverpool, Sadio Mane’nin golüyle eşitliği sağladı. Fabinho’nun ceza sahasına havadan pasında defansın arkasına sarkan Firmino, kalecinin öne çıkınca pasına Mane’ye verdi. Mane kaleci Kepa’nın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-1.
Kalan dakikalarda eşitliğin bozulmaması nedeniyle 30 dakikalık uzatma bölümüne geçildi.
95’inci dakikada bir kez daha ağları havalandıran Mane, Liverpool’u öne geçirdi.
99’uncu dakikada Chelsea penaltı kazandı. Jorginho penaltı vuruşuyla skor 2-2 oldu.
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