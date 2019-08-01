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Barcelona, Neymar'a yeniden forma giydirmek istiyorsa çok ciddi bir transfer bedelini gözden çıkarmak zorunda.

Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Neymar için 300 milyon euro istiyor.

2017 yazında 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Brezilyalı oyuncuyu Barcelona'dan koparan PSG, Katalan devinden çok daha fazlasını talep edecek.

Ünlü spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, PSG'de mutsuz olan ve Barça'ya dönmek isteyen Neymar için istenen bonservis bedeli tam 300 milyon euro.

Barcelona bu yaz Antoine Griezmann'ı 120 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer etti. La Liga şampiyonunun Neymar için bu bedeli ödemesi beklenmiyor.