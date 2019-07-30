PSG, Idrissa Gueye transferini duyurdu

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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Everton'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2016'dan beri Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Senegalli futbolcu Idrissa Gana Gueye, 32 milyon euro karşılığında PSG’ye transfer oldu.

PSG tarihindeki 8’inci Senegalli futbolcu olan Gueye, 30 Haziran 2023 yılına kadar Paris ekibinde top koşturacak.

Kariyerinde Ligue 1 tecrübesi bulunan oyuncu, 2010-2015 yılları arasında Lille'de forma giydi ve ilk sezonunda hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı. Sonrasında Aston Villa'nın yolunu tuttu ve son olarak Everton'da ter döktü.

2011 yılından beri de Senegal Milli Takımı'nda oynayan Gueye, son olarak Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesiyle birlikte finale kadar yükseldi.

Kariyerinde toplam 322 karşılaşmaya çıkan Gueye,11 gol attı ve 11 asist yaptı.