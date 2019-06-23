Katar teknik direktörü: Messi’yle fotoğraf çektirmeye gelmedik

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Copa America'da B Grubu son maçında Arjantin ile karşılaşacak olan Katar'da teknik direktör Felix Sanchez, “Biz buraya mücadele etmeye geldik, Messi ile fotoğraf çektirmeye değil” dedi.

Katar teknik direktörü Felix Sanchez, Arjantin ile oynayacakları son grup maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Arjantin’i yenmek istediklerini belirten Sanchez, "Güney Amerika'da pek tanınmadığımız doğru ancak oyuncularımızın hepsi çok profesyonel. Biz buraya mücadele etmeye geldik, Messi ile fotoğraf çektirmeye değil” ifadelerini kullandı.

Kendi oyuncuları için övgü dolu sözler sarf eden 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Favori olan onlar ve biz, kazanmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın en iyi futbolcusuna sahip harika bir takıma karşı mücadele vereceğiz. Çeyrek finale yükselme şansımızın olması, Arjantin gibi canavar bir takımı eleme fikrinden daha heyevan verici” şeklinde konuştu.