Felipe Atletico Madrid’de

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İspanyol devi Atletico Madrid, Portekiz'in Porto takımında forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Augusto de Almeida Monteiro'yu transfer ettiğini duyurdu.

Atletico Madrid Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün Madrid'e gidecek Felipe'nin yarın 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Ayrıca Felipe'nin transferi için Atletico Madrid'in geçen 28 Mayıs'ta Porto Kulübü ile anlaşmaya vardığı bilgisi de paylaşıldı.

Defansın ortasında oynayan Felipe'nin Atletico Madrid'de sezon sonunda takımdan ayrılarak Inter'e giden Diego Godin'in boşluğunu doldurması bekleniyor.

Brezilya'nın Corinthians Kulübü’nden 2016 yazında 2 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezondaki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından takibe alınmıştı.

Porto Kulübü, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Felipe'nin 20 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olması hususunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.