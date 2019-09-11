Amedspor’da ikinci Mehmet Budakın dönemi

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Spor Toto 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, Ramazan Erin’den boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Budakın ile anlaşmaya vardı.

Sezona büyük umutlarla giren ancak istediği sonucu alamayan Amedspor, geçen sezon takımın başında 22 resmi maça çıkan Mehmet Budakın ile yeniden anlaştı.

Amedspor, sezon başında A takımın başına getirdiği Ramazan Erin ile geçen hafta yollarını ayırmıştı.

Amedspor yeni teknik direktörü Mehmet Budakın için, Kulüp As Başkanı Baran Durmaz, Başkan Yardımcısı Veysi Üçdağ, Futbol Şube Sorumlusu Yöneticisi Cemal Doğrul ve Selahattin Yıldırım ile Ergin Başarı’nın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Yeni teknik direktörü Mehmet Budakın imza töreninin ardında şu açıklamayı yaptı:

“Benim için her zaman önemli olan Amedspor aşkıdır. Futbolculuk döneminde de hocalık kariyerimde de çekinmeden halkımız için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Diyarbakırspor’da en çok futbol oynayan (13 yıl) futbolculardan biriyim. Futbol oynadığım dönemlerde de her zaman tercihim Diyarbakır’dan yana olmuştur. Geçen sezon Amedspor’da göreve gelirken sportif başarının yanında altyapıya ve genç bir takım olmaya önem verdik. Görevden ayrılırken dahi transfer listesi ile elimden gelen katkıyı sundum. Zor zamanlarda futbolcu ve hocalık yaptık. Şimdi yine Amedspor zor zamanlardan geçiyor. Taraftar-futbolcu ve teknik heyet olarak el ele verip hep beraber zorlukları aşma vaktidir.”

Ligde 14’üncü sırada yer alan Amedspor’un henüz puanı bulunmuyor.