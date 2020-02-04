Ronaldo maça çıkmadı, taraftarlar tazminat kazandı

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İki Güney Koreli futbolseverin Juventus'un sezon öncesi hazırlık maçına Cristiano Ronaldo'nun çıkmaması nedeniyle açtıkları davada, mahkeme, maç organizatörlerinin taraftarlara tazminat ödemesine karar verdi.

Güney Koreli futbolseverler, İtalya Serie A liginin devi Juventus'un geçen yıl Seul'de oynadığı sezon öncesi hazırlık maçına dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun çıkmamasından duydukları hayal kırıklığını yargıya taşıdı.

İki futbolseverin açtığı davada fatura maç organizatörlerine kesildi.

KİŞİ BAŞI 312 DOLAR

Seul'un batısındaki Inçeon'da bölge mahkemesi, maçı organize eden yerel şirketin iki davacının her birine 312.43 dolar ödemesine karar verdi.

Davacıların şikayet başvurusunda, Temmuz 2019'da oynanan maçla ilgili şirketin verdiği reklamlarda, Ronaldo'nun en az 45 dakika sahada top koşturacağının söylendiği, ama Portekizli yıldızın bütün maç yedek kulübesinde oturduğu belirtildi.

Mahkeme kararına göre şirket, bilet başına 59 dolar, bilet başına komisyon ücreti 0.85 dolar ve her bir davacının çektiği manevi acıya karşılık 253 dolar ödeyecek.

Kararı gazetecilere aktaran avukat Kim Min-ki, maçla ilgili açılmış başka davalar bulunduğunu ve kendisinin 87 davacıyı daha temsil ettiğini söyledi.

Şirketin websitesi bugün devre dışı bırakılırken, şirket yöneticileri de telefon aramalarına yanıt vermedi.