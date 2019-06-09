Dalkurd 3 puanı uzatmalarda aldı

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Kürt takımı Dalkurd, bu hafta konuk ettiği Halmstads’ı 90+2’nci dakikada yenerek üç puanı kaptı.

Geçtiğimiz sezon İsveç Birinci Futbol Ligi’nden (Allsvenskan) 2’nci Lige (Superettan) düşen Kürt takımı Dalkurd, Kerfala Cissokos’nun 90+2’de kaydettiği golle Halmstads’ı 1-0 yendi.

Dört haftadır puan kaybetmeyen Dalkurd, sezonun 12’inci haftasında konuk ettiği Halmstads’ı 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçta başka gol olmayınca skor Dalkurd’un 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu skorla Dalkurd ligdeki puanını 17’ye çıkardı.

Dalkurd 12’inci haftada aldığı 3 puanla 6’nci sıraya yükseldi. Halmstads ise 13’üncü sırada kaldı.

Bu sonuçla Dalkurd’un 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.