Philippe Coutinho resmen Bayern’de

HABER MERKEZİ
Barcelona, Brezilyalı oyuncunun 8.5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e kiralandığını duyurdu.
Barcelona, Philippe Coutinho'nun Bayern Münih'e kiralandığını açıkladı.
Alman kulübü futbolcunun maaşının yanı sıra 8.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve 120 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip olacak.
Coutinho geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 54 maça çıktı ve 11 gol, 5 asist ile oynadı.
Barcelona, 2018 yılında Coutinho için Liverpool'a 120 milyon euro garanti + bonuslarla birilikte 160 milyon euro ödemişti.
Öte yandan, Bayern Münih de Coutinho transferini resmen açıkladı. Yıldız oyuncu yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.
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