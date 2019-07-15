Porto’dan Casillas kararı

HABER MERKEZİ

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, deneyimli file bekçisi Casillas'ın gelecek sezon yönetici olarak takımda görev alacağını açıkladı.

Porto, geçtiğimiz aylarda antrenman sırasında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen Iker Casillas'ın kulüpteki geleceği hakkındaki kararını verdi.

Portekiz kulübü yaptığı açıklamada, 38 yaşındaki İspanyol kalecinin gelecek sezondan itibaren yönetici olarak takımda görev alacağını belirtti. İspanyol futbolunun ve Real Madrid'in efsane ismi, antrenör ve kulüp kurulu arasında bir bağlantı sağlayacak.

Casillas konuyla ilgili kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce sahada yaptıklarımdan farklı bir şey yapacağım. Takım ile kulüp arasında bir bağlantı görevi üstlenmeye çalışacağım. Koç Sergio Conceicao genç oyunculara yardımcı olmam için onlarla birlikte kalmamı istediğini söyledi. Takım arkadaşlarıma yardım etmek için elimden geleni yapacağım."

Sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Casillas, "Resmi maçlar başlamadan önce birkaç haftamız kaldı. Umarım birlikte harika bir sezon geçirir, ligi ve kupayı kazanır, Avrupa'da elimizden geleni yaparız” dedi.

Altyapısından yetiştiği Real Madrid formasını 16 yıl giyen Iker Casillas, 2015-16 sezonunun başında Porto'ya transfer olmuştu.

Geçtiğimiz Nisan ayında takımın antrenmanında kalp krizi geçiren İspanyol kalecinin, yapılan tetkikler sonucu sahalara dönmesinin zor olduğu ifade edilmişti.

İspanya Milli Takımı formasıyla bir Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu kazanan Casillas, Real Madrid ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015 yılından bu yana forma giydiği Porto ile 1 Lig şampiyonluğu yaşadı.